Millonarios tiene enamorado a sus hinchas por el gran rendimiento que está teniendo en la Liga Colombiana, es por esto que muchos se ilusionan con conseguir el título, tema del que también hablan sus jugadores.

El cuadro 'azul' de Bogotá se ha ido ganando de a pocos el respeto de los rivales que lo ven como el equipo más difícil de enfrentar, por lo que el técnico Alberto Gamero se refirió a lo que ha logrado su equipo.

El samario aseguró que su equipo ha ganado muchas cosas a lo largo de su proceso, pero destacó la "jerarquía, respeto y prestigio".

"La parte mental, la cabeza del jugador, ese es un trabajo que tenemos a diario porque aquí nosotros en el momento no es que vamos a decirle al jugador que no hemos ganado nada, no, no. Partidos hemos ganado y bastantes, hemos ganado prestigio, hemos ganado jerarquía, hemos ganado respeto, hemos ganado muchas cosas.

A veces, cuando se dice que es que no se ha ganado nada, hay muchas cosas que se han ganado: identidad, prestigio, respeto, fútbol, todo eso se ha ganado", sentenció Alberto en una entrevista para el 'Alargue' de Caracol Radio.