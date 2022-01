Una de las voces que no había sonado era la del ex jugador de Millonarios, Mario Vanemerak, que reapareció para criticar fuertemente a la dirigencia del equipo ‘azul’ de Bogotá por el manejo que está haciendo y por la falta de refuerzos.

En una entrevista al canal Red+ Noticas, Mario no se guardó nada y expresó su angustia por el momento que vive el equipo de sus amores y por el que algún día defendió los colores: “Preocupado porque los dirigentes no le meten la mano al equipo, no traen refuerzos de categoría. Siempre es lo mismo. Después llegan los torneos y nos lamentamos porque no somos campeones”, comentó.

Vanemerak indicó que los directivos son un fracaso y quieren acabar completamente con el equipo: “Siguen siendo un fracaso los dirigentes de Millonarios porque lo toman como un equipo chico. No sé qué quieren hacer, si quieren acabar con el club”.

Finalmente, Mario en medio de su rabia aseguró que al paso que van las cosas Millonarios se está convirtiendo en un equipo chico: “Cada vez es peor lo que hace Serpa, Camacho y las personas que están vinculadas a Millonarios. Han desangrando al equipo, lo importante y la grandeza de Millonarios. Podemos llegar a una final, pero de ahí no pasamos porque nos faltan 10 para el peso. Mientras estos dirigentes sigan pensando así, Millonarios será cada vez más chico".

Aquí el video de Mario Vanemerak explotando contra la dirigencia de Millonarios: