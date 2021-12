Deportes Tolima está muy cerca de clasificar a una nueva final del campeonato colombiano, teniendo a varios de sus jugadores con un nivel muy alto, uno de ellos es el mediocampista Daniel Cataño que se refirió a la posibilidad de ser nuevo jugador de Millonarios.

El ‘10’ del conjunto ibaguereño habló en el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, y allí fue consultado sobre los rumores de llegar al cuadro ‘embajador’ para el 2022, a lo que Daniel indicó que no sabía nada sobre el tema y tampoco lo quiere saber si no es algo concreto y real, ya que está enfocado en conseguir el Bicampeonato con el Pijao.

"Tengo un contrato acá por año y medio, sabemos que el próximo año viene una Copa Libertadores. Siempre les digo a ellos que hasta que no haya algo claro no me digan, porque estamos viviendo un gran momento que queremos vivir, que no quiero tener distracciones", aseguró el volante.

Pero a pesar de estar enfocado en el Tolima, Cataño aseguró que como cualquier persona tiene el deseo de tener un mejor salario y también poder el sueño de jugar en el fútbol del exterior, aunque resaltó estar muy agradecido con el presidente del ‘vinotinto y oro’, Gabriel Camargo.

"Como todo jugador yo quiero mejorar en lo salarial, pero como siempre lo he dicho, quedar siempre en gratitud con el senador, el senador me dio la mano en un momento complejo de mi carrera, en el que se me rompía el cruzado, yo siempre he sido una persona agradecida y el día que me vaya de este club que sea como me he ido de todas partes, con las puertas abiertas", indicó.

Finalmente, Daniel comentó que “ahorita estamos pensando en Alianza y en la final con el Cali, eso estamos visualizando", concluyó.