El defensor del equipo ‘embajador’ aún no tiene definido cuál será su futuro.

Los hinchas de Millonarios están a la expectativa en conocer si el defensor Andrés Felipe Román finalmente renovará contrato con el equipo o se irá a mitad de año para otra institución.

Pues sobre el tema habló el periodista Julián Capera, que aseguró que el club ’embajador’ y el representante del jugador tenían pautada una reunión, a la cual el agente de Román no asistió y dejó plantados a los directivos del ‘azul’.

“La semana pasada tenían cita confirmada, supuestamente, y lo que me cuentan es que el señor no vino, el señor no apareció. Esa conversación que quieren se dé personalmente para poder estrechar la mano en ese mismo momento, se sigue dilatando”, dijo Capera.

Y agregó: “La comunicación ha estado medio entrecortada entre las partes. Lo cierto es que el representante no ha llegado a hablar con Gustavo Serpa, con quien tiene muy buena relación”.

Julián también contó que la intención de Millos es ofrecerle a Román un buen salario, muy similar al de Álvaro Montero, que es uno de los que mejor sueldo gana en el equipo capitalino.