Junior de Barranquilla logró sacar un empate en su visita ante Millonarios, pero al equipo 'tiburón' le han llovido críticas por parar el juego de manera muy seguida y "quemar tiempo", tema del que se quejaron en el club 'embajador'.

En la rueda de prensa, tras finalizar el compromiso, el defensor de Millos, Andrés Llinas, expresó su molestia por la actitud de los jugadores del equipo 'rojiblanco', la cual criticó fuertemente.

"Es muy difícil jugar un partido así, el balón se detiene cada 2 minutos, se deja quemar tiempo, el rival se tira en cada jugada al campo. Sabemos que tenemos que sobreponernos a todo eso y seguir luchando por clasificar", dijo el central del equipo 'azul' de Bogotá.

Sobre el mismo tema habló el entrenador Alberto Gamero, el cual se quejó por la pérdida de tiempo del cuadro rival.

"Quiero que visualicen lo que pasa. Hace tres días, Millonarios fue el desastre de la fecha y manifesté que no jugamos bien. No jugamos bien porque tenía jugadores enfermos, con todo y eso nosotros no hicimos esa cantidad de tiempo. No tengo nada que reclamarle a mis jugadores. En la expulsión se fueron cinco minutos y dieron seis de reposición. En Barranquilla no quemamos tiempo", afirmó el DT de Millos.

Ahora Millonarios deberá vencer a Atlético Nacional en la próxima fecha, para volver a tener la primera opción de clasificar a la final de la Liga Colombiana.