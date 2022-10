Alberto Gamero salió a rueda de prensa a dar la cara luego de una nueva derrota en la Liga Colombiana. El entrenador habló tras caer en Ibagué 1-0 ante Deportes Tolima y explicó lo que pasa en Millonarios, que no gana hace siete partidos. A hoy es una incertidumbre su clasificación, aunque siguen dependiendo de ellos para conseguirlo.

Mira aquí la rueda de prensa de Alberto Gamero

El estratega ‘embajador’ indicó que ya no son favoritos, pero que lucharán hasta el final para conseguir la clasificación: “estamos sufriendo por el gol, es la verdad. Nos hemos dado cuenta de eso, tratamos en cada partido de mejorar, a pesar de que fue un partido no muy vistoso, por momentos Tolima intentaba, nosotros intentábamos. Llegamos esporádicamente y no logramos concretar”.

Sobre los rumores de la interna del equipo, Gamero aclaró: “yo no estoy cabizbajo, tenemos dos partidos para clasificar, dependemos de nosotros. El partido de hoy, el pasado, yo hago la pregunta ¿fuimos superados por Tolima? Ahí es donde yo radico que el problema no es futbolístico. Lo que hicieron hoy no fue para perderlo. No es un aspecto futbolístico, para decir que tenemos que cambiar algo Hay alegría en ese grupo. Ojalá puedan ver los entrenamientos, son de alegría, satisfacción. Estamos en este bache que nos agarró, no nos deja hacer el gol. Haremos todo el esfuerzo para clasificar, después, a pelear el partido de Copa”.