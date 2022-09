¿Hay revancha? ‘Caballo’ Márquez confirmó si volvería o no a Millonarios

Ricardo Márquez es uno de los goleadores de la Liga Colombiana, es por esto que mucho se habla de los que será su futuro del delantero y si regresará a Millonarios o jugará en otro equipo.

El 'Caballo' no salió de la mejor manera del 'azul', ya que recibió mucho rechazo por parte de los hinchas por los pocos goles que convertía, aunque el jugador no tenía la continuidad necesaria para poder mostrar su poderío goleador.

Es, por lo anterior, que muchos dudaban de que Márquez regresar al 'embajador', pero el mismo delantero confirmó que, de momento, jugará el próximo año en el cuadro de la capital de la república.

“Para nadie es un secreto que en Millonarios no me fue bien, pero también pude anotar goles. Si Dios dice que mi futuro es Millonarios y vuelvo a Millonarios, voy a dar lo mejor de mí… A Gamero le agradezco todo lo que me enseñó”, dijo Ricardo en una entrevista para el programa 'Vbar' de Caracol Radio.

Márquez buscará seguir por la racha goleadora, con la que el Unión Magdalena quiere salvarse del descenso y disputar la final de la Copa Colombia.