Millonarios pasa por un muy mal momento futbolístico, el cual lo tiene con complicaciones de clasificarse al grupo de los ocho, por lo que muchos hinchas han apuntado al flojo nivel de varios de sus futbolistas.

Mario Vanemerak habló sobre lo que vive el club de sus amores, allí se mostró muy crítico con la actualidad del 'azul' y muy a su estilo y sin pelos en la lengua, criticó el rendimiento de algunos jugadores como Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez.

"Lo de Daniel Ruíz no sé qué le pasó a este chico, lo mismo Gómez y muchos más. No sé qué le pasa a Ruíz que no gambetea, no juega, no crea opciones. Lo sacan porque juega mal y antes era para cuidarlo. Muchos errores individuales", dijo Mario en una entrevista para el programa 'El Alargue' de Caracol Radio.

Además, el histórico exjugador de Millos, también cuestionó a más futbolistas, como lo es el caso del arquero Álvaro Montero, el cual se ha visto muy comprometido en varios goles que le han marcado al equipo.

"Lo de Montero para mí es preocupante, no se ha encontrado un marcador derecho porque Israel (Alba) un día sí y un día no, Perlaza y Rosales lo mismo. Vargas venía bien, pero no ha tenido continuidad. Llinás es el más rescatable, pero a veces también comete errores. Los dos volantes los veo atacando mucho, muy desordenados y Luis Carlos Ruiz pensábamos que haría 25 goles y se le mojó la pólvora. Mackálister por momentos sí y por momentos no", expresó Vanemerak.

Sobre Alberto Gamero, Mario comentó que "lo quiero, pero no le encuentra la vuelta al equipo y uno también se desespera. Él está presionado y ha cometido errores".

Aquí las palabras de Mario hablando de Millonarios Vanemerak: