Independiente Santa Fe vs. Millonarios, un clásico lleno de bajas y necesidades

Independiente Santa Fe y Millonarios se verán las caras este miércoles en el estadio El Campín en juego adelantado y válido por la fecha 17 de la Liga Colombia. El balón rodará desde las 7:30 p.m. y el ‘cardenal’ será el equipo que oficiará como local.

Este será un clásico con varias bajas y con necesidades similares. Ambos buscarán la victoria en busca de un solo objetivo: la clasificación. Si el conjunto ‘embajador’ consigue los tres puntos, asegurará su paso a los cuadrangulares, mientras que si el ‘león’ hace lo propio, igualará a su eterno rival en puntos y pondría un pie en las finales.

Millonarios llega a este compromiso tras tres compromisos sin ganar, son dos derrotas y un empate. Primero ante América 2-2 por Liga, luego 1-0 frente a Junior en Barranquilla en el juego de ida de la Copa Colombia y recientemente 1-0 ante La Equidad en el estadio de Techo. Otra derrota llenaría de preocupación a la escuadra ‘albiazul’ que se ha mantenido en el liderato.

Los dirigidos por Alberto Gamero no han podido tener completos a sus 11 habituales desde hace varias fechas, ya sea por lesión o por convocatorias a las diferentes selecciones. Aunque ya recuperaron a sus dos centrales, para este partido no podrán contar con dos de sus referentes en el frente de ataque, uno es Andrés Gómez y el otro Daniel Ruiz, ambos se encuentran en el microciclo de la Selección Colombia. Además, de Jader Valencia y Larry Vásquez, que no estarán por lesión.

Los ‘embajadores’ son líderes con 28 puntos y +12 en la diferencia de gol. Además, tienen un partido menos ante Independiente Medellín que no jugaron debido al préstamo del estadio El Campín durante el concierto de Cold Play.

Convocados Millonarios

Por su parte, Independiente Santa Fe llega con aire en la camiseta, no pierde hace tres partidos, ganó su último partido en el último minuto y poco a poco fue escalando en la tabla de posiciones. Hoy es quinto con 25 puntos y +1 en la diferencia de gol. La única baja sensible es la de Leandro Castellanos, quien ha sido bien reemplazado por José Silva.

Convocados Santa Fe

Historial

Este será el clásico 308. Millonarios manda con 121 victorias, Santa Fe 82 y 104 empates. Desde 2003 se han visto en 102 oportunidades. El ‘embajador’ ganó 34, el ‘cardenal’ 33 e igualaron en 35 ocasiones.