Millonarios es uno de los equipos con mayor presión y obligación de ser campeón en la actual Liga Colombiana, debido al buen rendimiento que ha mostrado en los últimos torneos, pero que no ha podido concretar con un título.

Sobre el tema hablaron en el programa 'Saque Largo' del canal Win Sports, en donde el exfutbolista Iván René Valenciano, cuestionó que Millos mantenga a Gamero sin haber ganado ningún título.

"Al único entrenador que le permiten no conseguir los objetivos es Alberto Gamero, de resto a ninguno", dijo Iván.

Y después agregó: "No me vengan a echar cuento ahora aquí que ‘no, es que está haciendo muy buen trabajo Guimaraes’, no. Si no consigue los objetivos. Aquí al único entrenador que sostienen sin conseguir los objetivos, se lo digo claro, es Millonarios con Alberto Gamero".

El 'Bombardero' concluyó su intervención asegurando que Millonarios debe echar a Gamero si no consigue sus objetivos.

Aquí el video con las palabras de Valenciano: