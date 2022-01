En las últimas horas unas declaraciones del nuevo jugador de Atlético Nacional, Jhon Duque, no cayeron bien en los hinchas de Millonarios, pero cuando se pensaba que el volante iba a recular, terminó apretando más y yendo más allá.

Inicialmente en rueda de prensa Duque dentro de muchas cosas comentó que “desde un principio hubiera escogido estar acá (en Nacional)”, palabras que disgustaron a los aficionados del ‘azul’ de Bogotá.

Pero horas después en una entrevista en el canal Win Sports, Jhon fue más allá y confesó que en su mente nunca estuvo regresar a Millonarios.

“Es una decisión difícil, pero yo la tenía muy clara. Yo sabía que quería un reto nuevo, Nacional me presentó esa oportunidad y no lo dudé un segundo. Nunca me pasó por la mente volver a Millonarios, yo quería un reto nuevo y apenas Nacional me planteó la posibilidad, de una dije que sí”, comentó el mediocampista.

Posteriormente indicó que lo importante es lo que él piense y no lo que quieran los hinchas del cuadro ‘embajador.

“Seguramente, muchas personas tienen sentimientos encontrados, pero no puedo hacer a todo el mundo feliz. Quiero a Millonarios y estoy agradecido, pero no ahorré ni una gota de sudor cuando estuve allá y hoy quiero estar en Nacional, es lo que yo escojo”.

Aquí el video con las palabras completas de Jhon Duque: