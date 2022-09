Millonarios es uno de los equipos más grandes del país, su hinchada, sin duda, es una de las más numerosas de Colombia y partido a partido lo demuestran. Siempre que el conjunto ‘embajador’ sale de Bogotá, los estadios y sus alrededores se visten de azul y blanco.

Bolavip estuvo en Barranquilla durante la final de la Copa Colombia y se encontró con una historia bastante curiosa y que llamó la atención de todos en el estadio Metropolitano. Un costeño, hijo de paisa, e hinchas furibundos de Millonarios desde hace muchos años.

Andrés Felipe Gómez, de 36 años, nació en Montería y quiere a su tierra como a su madre, pero también al equipo de sus amores, del cual sigue desde que tiene uso de razón. Lo llamativo del tema, es que su padre, paisa de nacimiento, fue quien le heredó esta pasión llamada Millonarios.

‘Pipe’, como lo conocen sus amigos, ha viajado por toda Colombia siguiendo al ‘embajador’. Y aunque no lo puede ver cada 15 días, como lo hace un bogotano, viaja a la capital de Colombia cada vez que puede y ya son más de 145 camisetas en su colección.



Su orgullo más grande es el de ser hincha del conjunto capitalino y lo demuestra cada que visita un estadio diferente. En total son 13 estadios los que ha visitado, pero siempre con un mismo mensaje, el fútbol en paz: “ver a Millonarios en cualquier parte de Colombia es la mayor alegría que puedo tener”.

Pero, ¿cómo llega un costeño, hijo de paisa, a ser hincha de Millonarios?

“Nací siendo azul, mi papá y mi mamá son azules, mi padre es paisa y es hincha de Millonarios, me dejó esta herencia que tanto le agradezco. Mi papá se crio en Bogotá, conoció al más grande y se hizo hincha del más grande”. Ser costeño e hincha del azul, también ha generado burlas por parte de sus conocidos, pues lo llaman falto de identidad: “si claro me molestan mucho. Me dicen que no tengo identidad cultural, pero muy pocos entienden que es herencia del patrón, mi padre”.

Para el que entiende la pasión que un equipo puede despertar, sabe que los hinchas hacen muchas locuras por seguir y ver a su equipo. ‘Pipe’ cuenta una de las que más recuerda: “dejar plantada a mi crush en su apto por ir al estadio de techo, ir hasta Rosales y después al estadio de techo, no me daban los tiempos para ir y volver, preferí el partido de Millos vs. Equidad, al día de hoy no me habla”.

Otra de sus historias que sorprendió a todo un país cuando se publicó el video, fue cuando visitó el Atanasio Girardot con la camiseta de Millonarios y, en medio de toda la hinchada de Nacional, recibió toda clase de insultos y comentarios, pero siempre se mantuvo firme con su camiseta 'embajadora'.

Video del momento que más recuerda en Medellín

‘Pipe’ porta con orgullo la camiseta de Millonarios y sigue el ejemplo de su papá al heredarle la pasión a sus dos hijos:

"Me gusta ante todo es que amen el deporte más bonito del mundo, siendo hinchas del azul, que entiendan que el fútbol debemos vivirlo en paz y que podemos ver un partido junto a rojos o verdes y lo que prime sea el fútbol como tal. Y algo muy importante, sin caer en la idolatría de muchos ya que por encima de todo está Dios

Para la final de vuelta, el 2 de noviembre, seguramente estará en Bogotá para ver la final definitiva de la Copa Colombia ante Junior. ‘Pipe’ es optimista y sabe que le pueden dar vuelta al marcador: “No me gusta ser triunfalista, pero solo puedo decir que Millonarios es el campeón”.