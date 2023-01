El delantero no viajó con el equipo 'azul' de Bogotá a los Estados Unidos.

Mucha sorpresa generó que uno de los grandes refuerzos de Millonarios, como Leonardo Castro, no viajara con el equipo a los Estados Unidos, para disputar los partidos de pretemporada ante Hertha Berlín y River Plate.

De inmediato nacieron muchas especulaciones, sobre que el atacante tendría un problema familiar que le impidió viajar con el club 'embajador', del cual revelaron detalles.

En el programa ‘Grupo Deportivo’, el periodista Marino Sánchez, contó que un problema judicial sería el que evitó que 'Leo' pudiera salir del país, ya que estaría demandado por alimentos por parte de su expareja.

“No puede salir del país... Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex, a raíz de eso, no puede salir del país”, dijo Marino.

Este sería un gran problema para Millos de cara a enfrentar la Copa Conmebol Libertadores, ya que no podría contar con Castro para los compromisos que dispute en condición de visitante, hasta que no resuelva el inconveniente judicial.