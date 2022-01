La hinchada de Millonarios se encuentra muy molesta por la falta de refuerzos para afrontar el 2022, pero en medio del malestar llegó la buena noticia por la compra del 80% de los derechos deportivos del volante Daniel Ruiz.

Aunque el club ‘embajador’ se hizo con el futbolista, desde Fortaleza (equipo que era dueño de los derechos de Ruiz) no quedaron muy contentos por el negocio, ya que no fue muy alta la suma por la que vendieron a Daniel y además fue a cuotas.

En una entrevista al programa ‘El Carrusel’ de la emisora Caracol Radio, el presidente de ‘Forta’, Carlos Barato, contó los detalles del negocio, donde afirmó que no fue lo mejor para el equipo.

"Está por sonar la registradora, que es muy importante que pase, pero será en estos días, que es lo normal. Millonarios es una institución muy seria (...) No fue el mejor negocio para Fortaleza. Esto no quiero que suene como a una queja, pero en esa época de pandemia no había ascenso y decidimos darle la oportunidad al chico para que fuera a Millonarios en un negocio de 350.000 dólares por ese 80% y financiados, porque son varias cuotas", aseguró Carlos.

De esta manera se confirma la austeridad con la que la dirigencia de Millonarios está negociando, situación que tiene muy inconforme a su fanaticada.

Aquí las palabras de Carlos Barato: