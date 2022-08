Millonarios consiguió la clasificación a la semifinal de la Copa Colombia, allí el técnico Alberto Gamero se mostró feliz por conseguir el objetivo, pero también se refirió a la posibilidad de que lleguen más refuerzos al equipo.

Alberto se mostró satisfecho con la nómina que tiene, aunque no le cerró la puerta a un nuevo fichaje en las últimas horas que quedan para poder contratar futbolistas que estén libres.

“Hemos mirado alternativas, pero no es fácil. Tenemos ritmo, quizás tuvimos opción de tener a un jugador entrenando. A la fecha, no tenemos un jugador claro para traer. Estamos mirando posibilidades, si se nos da, lo haremos. Si no, con este grupo, que está motivado, yo estoy tranquilo”, dijo 'Tito'.

Además, Gamero se refirió a la idea que tiene de pelear el título en todas las competiciones que estén disputando.

“Vamos a pelear Liga, Copa y reclasificación. Estamos enfocados en eso. Este grupo me demostró que hay material, para recuperar jugadores. Me quedo tranquilo, estamos enfocados en las dos tablas y la Copa. Ojalá que se nos dé. No será fácil contra Medellín, queremos ir a la final y por qué no ganarla”, sentenció el DT.

De momento no se conocen nombres de jugadores que puedan llegar a Millos, pero por lo dicho por Gamero, se podría dar un arribo de último momento.