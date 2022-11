Millonarios volvió a ganar el título de Copa Colombia tras 11 años sin conseguirlo. En un marco espectacular en el estadio El Campín, el conjunto ‘embajador’ se coronó campeón tras superar a Junior 2-0 con goles de Luis Carlos Ruiz y Mackaslister Silva.

Así fue el gol que le dio el título a Millonarios

Precisamente, el capitán, fue uno de los artífices del primer título del proceso de Alberto Gamero. El ‘14’, gran protagonista, tuvo que vivir una semana difícil, como de película. Tras la mini crisis de resultados en los últimos partidos en la Liga, tuvo que aguantar la presión y, en rueda de prensa, dio unas declaraciones que generaron molestia en la hinchada.

"No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha, si hay alguien que pierde somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra si cambia perder. Nosotros no vamos a salir a perder".