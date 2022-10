Millonarios perdió ante el Deportes Tolima y complicó sus aspiraciones de clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, pero además de los malos resultados, el club 'azul' sufrió una dura baja.

El defensor, Juan Pablo Vargas, salió lesionado, debido a una torcedura en su tobillo, la cual lo sacaría de los próximos partidos ante Independiente Medellín y Alianza Petrolera, quedando también en duda para la final de la Copa contra el Junior.

“Aclarar que posiblemente haya sido un esguince, no sé si grado uno o dos. Estoy bien, no fue demasiado grave. Un dolor así te merma en el esfuerzo y por eso pedí el cambio, para que no fuera más grave. No es una situación alarmante. Pronto podré estar de vuelta”, contó Juan Pablo.

Se espera que en las próximas horas, el club 'embajador' dé a conocer cuánto será en definitiva el tiempo que estará el 'Tico' por fuera de las canchas, que por fortuna para el defensor, no pone en duda su participación en el Mundial de Qatar con la Selección de Costa Rica.