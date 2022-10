Nelson Ramos es uno de los porteros históricos del Fútbol Colombiano en la última época, sus atajadas y espectaculares cobros de tiro libre lo pusieron en lo más alto de la Liga con varios de los equipos grandes, uno de ellos Millonarios, al que quisiera volver en algún momento.

El portero que acaba de dejar el fútbol profesional, habló con Bolavip+ sobre su retiro, anécdotas que le dejó el fútbol, su actualidad, los proyectos y deseos que tiene ahora en su nuevo rol.

“Dejamos la parte profesional, pero no dejamos lo que aprendimos, mi hijo también es arquero, no fue una decisión apresurada, había proyectos por cumplir, estudiar, iniciar mi escuela y transmitir lo que vivimos en más de 20 años de carrera”.

Sobre su regreso a Millonarios, Ramos no deja de pensar el día que se vuelva a vestir de azul y aportar sus conocimientos, ya de es otra faceta: “estoy esperando la llamada de Millonarios, me acabé de graduar como director técnico, podría como preparador de arqueros, tengo más de 25 años atajando y aprendí mucho. Es una de mis metas y mis sueños llegar a un club como Millonarios al que le puedo entregarle mis servicios desde otra faceta. David González nos abrió el camino a los que en esta posición estudiamos”.

Cuando se le preguntó sobre el presente ‘embajador’, el arquero que terminó su carrera en Boca Juniors de Cali expresó: “yo viví esos baches, a veces las cosas no salen, por más que uno quiere y el hincha apoya, no salen. Eso genera más presión, cuando el hincha apoya y va en los momentos difíciles es un arma de doble filo. Una cosa es vivir esto en La Equidad, Pasto, Once Caldas, pero la historia de Millonarios pesa”.

Ramos recordó cómo llegó a Millonarios, los momentos más complicados y los más felices que lo marcaron en su carrera: “llegamos a Millonarios cuando no creían en nosotros, muchos hinchas decían que íbamos a hacer crecer nuestro nombre a costillas del equipo, le dije a mi esposa que la única forma de ganarnos el cariño de ellos era siendo campeones, no había otra forma, no quería ser un jugador más. Quedamos campeones de Copa y Liga, fue a una Selección Colombia y eso le dio credibilidad al hincha, siempre salía a calentar sabiendo que íbamos a ganar”.

Sin duda, el momento más difícil fue el de la lesión durante el clásico capitalino ante Santa Fe y un partido previo al viaje a Madrid cuando perdieron 8-0 el partido amistoso ante Real Madrid.

“Fue un momento doloroso, muchas pensaban que no iba a volver a jugar fútbol profesional por la edad, el periodismo me daba como retirado, ahí recapacité, todos te olvidan, hoy nadie sabe nada de Santiago Arias, yo sí le he escrito y le preguntado cómo está, yo no tuve ese mensaje, ningún jugador me escribió. Las lesiones son el cáncer para nosotros, o te mata en el fútbol o te hace más fuerte. A mí me hizo más fuerte, la pierna lesionada me dio un récord FIFA al anotar tres goles de tiro libre en tres partidos consecutivos”.

También recuerda con dolor que ninguno de sus compañeros lo llamó cuando sufrió dicha lesión: “con Richard Páez Tancredi se lesionó en un partido con América, al otro día estábamos todos a las 8:00 a.m. visitándolo a él. Al otro año yo me lesioné, pero nadie del equipo tuvo el atrevimiento de preguntar por mí, eso duele, son compañeros de equipo, ahí es donde uno valora a las personas”.

Una de las anécdotas que más llamó la atención fue la de una foto que se conoció en redes sociales en la que aparece Ramos y sus compañeros dentro de una tanqueta.

"Esa foto fue durante la final contra Nacional en la Copa Colombia de 2013, perdimos en Medellín y el estadio se volvió una locura, nos querían matar a todos, no había necesidad, ya eran campeones, no nos dejaban ir, nos decían que no salíamos de ese estadio. El bus se fue y tuvieron que meter una tanqueta, yo aproveché para tomar la foto, así nos fuimos hasta el aeropuerto”.

Entrevista completa.