Mayer Candelo es un referente de Millonarios y el Deportivo Cali, dos de los equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Al ahora entrenador se le consultó sobre sus favoritos para llegar a la final, y su respuesta sorprendió a muchos.

En la emisora Antena 2 Cali, Candelo habló de la actualidad del FPC y aseguró que desea que el Deportivo Cali tenga un buen rendimiento y llegue a la final por el grupo A, pero sorpresivamente indicó que en el B desea que le vaya muy bien al América de Cali.

"Deseo que a América le vaya bien y que gane el mejor de ese grupo, pero quiero que mi Cali esté en la final y consiga esa anhelada décima estrella que tanto queremos", dijo Candelo.

Las palabras de Mayer sorprendieron a los aficionados de Millonarios, que esperaban un respaldo por uno de los jugadores que fue referente de la institución en los últimos años y es muy querido por parte de los hinchas ‘embajadores.

Candelo se refirió al grupo que le tocó al Cali, donde de tajo prácticamente descartó al Deportivo Pereira, según él porque el nivel del cuadro ‘matecaña’ ha bajado en las últimas presentaciones.

“Es un buen grupo con cuatro equipos, pero no cuento mucho a Pereira hoy, ojalá me calle la boca, soy uno de los que me volví hincha en los últimos tiempos para que no se fuera a la B y ganara su cupo a los ocho, pero desde que se salvó del descenso su nivel bajó”, expresó.