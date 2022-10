Millonarios, sin duda, es uno de los equipos que mejor juega en el Fútbol Colombiano, pero de ahí a que le quede pequeña la Liga, es una farsa. Si bien, el proceso de Gamero es uno de los más largos en la actualidad, aún se comenten los mismos errores que lo han dejado por fuera de instancias definitivas y sin títulos.

Así fueron los goles de la derrota de Millonarios

El cuadro ‘embajador’ ya suma cuatro partidos consecutivos sin sumar triunfos, además, de los últimos siete juegos, solo ganó uno, empató dos y perdió cuatro. Lo que antes eran halagos para este equipo, tanto así que fue aplaudido en otros estadios, hoy se convirtieron en críticas por lado y lado.

Pero, ¿qué pasó con Millonarios? En Bolavip analizamos cuatro aspectos fundamentales que explican el bajón del equipo de Alberto Gamero y la increíble derrota en el clásico capitalino, un partido que hasta el minuto 65 lo llevaba ganando 2-0 y sin sufrirlo.

Exceso de confianza

Uno de los puntos que más ha afectado a Millonarios en los últimos partidos es el exceso de confianza y eso se evidenció claramente en el clásico ante Independiente Santa Fe. Si bien, el rival nunca lo superó, sí le ganó y lo hizo ver mal en apenas diez minutos.

El ‘embajador’ mostró su juego en el primer tiempo, presión alta y en bloque, posesión de balón, opciones claras de gol y sólido en defensa, tanto así que nunca lo sufrió y se fue ganando al camerino con un golazo de Israel Alba. Así inició el segundo tiempo y al 64 le alcanzó para marcar el 2-0 con un tanto de Yuber Quiñones.

A partir de ese momento todos bajaron el ritmo, el rival se envalentonó y con el descuento empezó a dejar sin reacción al ‘albiazul’. El 2-2 terminó de bajonear a un equipo que nunca se volvió a encontrar en el juego. Ya en el 3-2 y aún con un hombre más, el grupo no se pudo levantar.

Errores individuales

Es el fantasma del equipo desde que llegó Alberto Gamero, por más que jueguen bien, tengan claras las ideas del profe y las ejecuten en el terreno de juego, siempre hay un lunar que termina dañando el trabajo de la semana. Ante Santa Fe fueron dos errores individuales que terminaron en los goles del rival.

El primero llegó tras una mala entrega de Juan Carlos Pereira, quien intentó devolverle un balón a García y que recuperó el rival para armar la jugada de gol. El segundo fue un error garrafal de Álvaro Montero al intentar salir y calcular mal un balón que le quedó a Morelo y lo convirtió en el gol de la victoria.



Decisiones técnicas

Alberto Gamero es uno de los mejores entrenadores que ha tenido Millonarios en los últimos años, pero como todo ser humano, se ha equivocado y más en los últimos partidos. Si bien, se ha visto obligado a ‘echar mano’ de jugadores no habituales por la salida de algunos titulares, ya sea por convocatoria o lesión, no ha tomado las mejores decisiones con algunos jugadores que no han hecho mérito para jugar en el primer equipo.

Plantel

Para nadie es un secreto que la nómina de Millonarios es corta y aunque el trabajo de Gamero ha hecho maravillas con un equipo de muchos jóvenes, en partidos como con Independiente Santa Fe se notó la falta de jugadores en el banco. Tras la baja de cuatro jugadores, tres de ellos titulares como Daniel Ruiz, Carlos Gómez, Larry Vásquez y Jader Valencia, no hubo de donde elegir jugadores para reemplazar a los ausentes.