Santiago Montoya, jugador de Pereira con amplia experiencia en el Fútbol Colombiano e internacional, habló con Bolavip y contó varias de sus anécdotas en el balompié nacional.

El ‘Mago’, como es conocido por su talento, relató todo lo que tuvo que vivir en Millonarios, las múltiples lesiones, el penal que erró ante Cali y la verdadera razón de su salida cuando todo estaba hablado para la renovación.

Entrevista completa

Lo más difícil de su carrera

Soy un agradecido con la vida por haber tenido una gran carrera, pero lo más difícil que me ha tocado afrontar fue haber estado en Millonarios y no cumplir las expectativas, uno siempre quiere exigirse y cumplir sueños, cuando uno hace todo bien, se ve reflejado. Para mí era el paso más importante de mi carrera, me encontraba en una buena edad, estaba en mi país y soñaba con estar en Millonarios.

Sabemos las repercusiones de estar en Millonarios, si uno hace algo bueno, se habla tres veces más que en otros equipos. Pero así como es para bien, es para mal. Cuando llegué fui campeón de Superliga, fue una experiencia muy linda.

Cuando llegué a Millos pensé que iba a ser más fácil volver a la Selección por lo que significa el equipo, la visibilidad que tiene y lo que repercute estar ahí. A los tres meses me llegó la primera lesión, me recuperé y volví a jugar. Me sentía bien cuando llegó Pinto, hicimos una campaña espectacular, éramos favoritos.

En una pretemporada me volví a lesionar, estuvo casi un año sin jugar, vino la pandemia y volví, pero se necesitaba mucho tiempo para volver con confianza.

Caballo Márquez

Jugar en Millonarios no es fácil, es un equipo histórico, tiene una gran hinchada, siempre hay la obligación de ser campeón, es una afición que no tiene paciencia, los resultados deben ser inmediatos. Con el ‘Caballo’ en Santa Marta hay más paciencia, es de allá y lo quieren más, pasa lo mismo con la cantera en Millonarios.

Tu buen desarrollo en el equipo tiene que ver con la confianza del técnico, los compañeros y la propia. En Millonarios la hinchada exige resultados rápidos.

Departamento médico de Millonarios

Nunca logramos entre todos descifrar qué era lo que tenía, me mandaron a hacer un examen con un radiólogo que no tiene nada que ver con Millonarios y me dijo que no tenía los ligamentos rotos. Volví a jugar, pero tenía un movimiento extraño en mi rodilla, fuimos otra vez a un examen y me dijeron lo mismo, pero yo sentía que la rodilla se me seguía moviendo.

Empezamos a buscar otros medios de solución, fui donde el doctor Muñoz y Rincón, vivo muy agradecido con ellos porque me salvaron mi carrera. Ellos hablaron con Millos y les dieron que sí tenía el ligamento roto.

La razón de la salida de Millonarios

Al principio todo estaba pactado para renovar el contrato, habían invertido mucho dinero en mí, pero al final no se dio. Todo estaba muy cuadrado, llegó Gamero quien me había tenido en el mejor momento con Tolima, siempre quise volver a trabajar con él, podía potenciarme para llegar a mi mejor nivel. Cada que veo a Millonarios le digo a mi esposa que en este equipo me gustaría estar porque juegan a las condiciones de uno.

El detonante fue el penal que boté ante Cali, la gente se revolucionó, los directivos empezaron a dudar, y se tomó la decisión de no continuar.

¿Jugar en Nacional?

Siempre he sido muy agradecido y cada que juego en un equipo me vuelvo hincha, estoy muy pendiente y veo todos los partidos de Millonarios. Estando en Bogotá no quería estar en Nacional, debía concentrarme en hacer historia en Millonarios.