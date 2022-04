Fernando Uribe marcó un tanto en la victoria 2-1 del Junior de Barranquilla ante Independiente Santa Fe por los octavos de final ida de la Copa Colombia, y tras finalizar el compromiso al atacante se le consultó sobre los rumores de su salida del equipo ‘tiburón’.

Pues Fernando aseguró que en sus planes no está salir del ‘rojiblanco’ y por parte de los directivos nadie se le ha acercado para hablar sobre el tema.

“Nunca en el club se acercaron para decirme para salir. Sé que lo que puedo entregar, en mí no existe esa posibilidad de irme. Lastimosamente es la primera vez que me pasa esta seguidilla de lesiones, pero esto no impide que apoye a mis compañeros”, dijo el delantero.

Sobre su rendimiento en el Junior, Uribe culpó las constantes lesiones como el factor fundamental para no poder hasta el momento demostrar el gran nivel que tuvo en Millonarios.

“Ha sido difícil tener esta seguidilla de lesiones que no han permitido tener el ritmo que quiero. Estoy contento y es un inicio positivo”, afirmó el goleador.

Aquí el video con las palabras de Fernando Uribe sobre su futuro: