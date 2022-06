Millonarios quedó eliminado de la Liga Colombiana a falta de una fecha para que finalicen los cuadrangulares semifinales, en lo que es un nuevo campeonato sin que el equipo bogotano pueda conseguir un título bajo la dirección del entrenador Alberto Gamero.

Tras finalizar el compromiso, el técnico del conjunto 'embajador' habló en rueda de prensa sobre la eliminación, evidenciando la tristeza por no conseguir el objetivo, y dejando la puerta abierta para dar un paso al costado.

“Si los directivos me dicen que dé un paso al costado y la afición no quiere que esté aquí, yo doy un paso al costado, pero yo no vine a fracasar en Millonarios y a mí me duele esa palabra”, dijo Alberto.

Aunque aún no se conoce si Gamero continuará o no en Millos, el DT samario aseguró que uno de sus sueños es poder levantar un título como entrenador del equipo 'azul'.

"Mi ilusión más grande es poder ser campeón con este equipo, como jugador y como técnico. Tenemos que revisar qué nos faltó para poder lograr el objetivo. Es un equipo que sabe a lo que juega y genera. Duele no llegar a donde queríamos", afirmó.

Ahora Millonarios deberá disputar el último partido ante el Atlético Bucaramanga, y después pensar en lo que será el equipo para el segundo semestre del 2022.