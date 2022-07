Los hinchas de Millonarios se han mostrado preocupados por la posible salida de los futbolistas Andrés Llinás y Daniel Ruiz, tema del que ya habló el entrenador Alberto Gamero y no le dio tranquilidad a los aficionados del 'azul'.

El 'timonel' del cuadro 'embajador' afirmó que por el momento no hay una oferta para que los dos futbolistas se vayan, aunque dejó abierta la puerta para que puedan crecer en sus carreras profesionales.

“Lo de Llinás y Ruiz, hasta el momento no hay una oferta que uno diga ‘es que se van’, pero debo pensar una cosa: ellos son jóvenes y tienen aspiraciones. Yo algo siempre he dicho en un equipo, que si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tenerlo si no quiere estar”, dijo el entrenador de Millos.

¿Qué pasará con Ruiz y Llinás?

De esta manera, tanto Ruiz como Llinás se mantiene en Millonarios, aunque de darse una propuesta importante, los dos futbolistas podrían cambiar de rumbo.

Cabe recordar que por Daniel el Botafogo ha estado muy intenso en búsqueda de contratarlo y ya ha ofertado por él en un par de ocasiones, mientras que por Llinás desde Europa lo quieren.