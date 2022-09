Ricardo Márquez es uno de los delanteros goleadores de la actual Liga Colombia con el Unión Magdalena, es por esto que el gran rendimiento que está teniendo, lo llevaría nuevamente a un club grande del fútbol colombiano.

El 'Caballo' tuvo un frustrado paso por Millonarios, en donde nunca pudo afianzarse y el gol le fue esquivo, además de los pocos minutos que tuvo en cancha para poder mostrar su poder goleador.

Pero a pesar de no haber tenido un buen rendimiento en el 'embajador', el asistente técnico del 'Ciclón', David Ferreira, confesó que Ricardo tendrá una revancha en Millos.

"Pienso que él va a tener nuevamente esa oportunidad de estar en Millonarios, soy consciente de eso y sé que le va a aprovechar al máximo, porque se está preparando bien. Esperemos que Dios le dé nuevamente esa oportunidad. Él está aprovechando el momento que está, esperemos que siga creciendo y nos pueda ayudar muchísimo y que sirva para el objetivo", dijo David, en una entrevista para el 'Alargue' de Caracol Radio.

Ferreira también comentó, que Millonarios tiene una opción de compra por Márquez hasta final del año 2022, de la cual aún no les han informado si se hará efectiva o no, pero cree que es probable que se dé.

"A nosotros no nos han comunicado absolutamente nada, no sé si a los directivos, a don Eduardo, no sé si lo han llamado, pero creo yo que lo que está haciendo Márquez ha sido importante y esperemos que se le dé esa nueva oportunidad en Millonarios", afirmó David.

Cabe recordar que el 'Caballo' salió con muchos conflictos con los hinchas de Millos, pero con el gran nivel que está mostrando, podría ganarse una nueva oportunidad con el 'azul'.