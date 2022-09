Millonarios es el equipo que más ha dado de qué hablar en el Fútbol Colombiano en los últimos campeonatos. Desde que llegó Alberto Gamero, los ‘embajadores’ han sido protagonistas semestre a semestre, aunque su único lunar ha sido la falta de títulos. Han jugado una final, van por su segunda y están en la boca de propios y ajenos.

En esta oportunidad, Tito Pucceti reconoció y destacó el trabajo de Alberto Gamero afirmando que hay que creerle a los proyectos que generan identidad y orgullo: “Puede ser que Millonarios no gane nada, pero hoy le queda pequeño el fútbol colombiano. A creer en los proyectos no solo para ganar, para tener identidad y de paso orgullo.”

La reacción de sus seguidores no se hicieron esperar y lo llenaron con comentarios a favor y contra: “Cada que veo estos comentarios me convenzo más de que ese equipucho no va ser campeon”. “Hay que hacer proyectos con técnicos buenos como Gamero, con técnicos malos, no se pueden hacer”, fueron algunas de sus respuestas.

Millonarios es el líder del campeonato con 28 puntos y +13 en la diferencia de gol. Además, tiene un partido menos con el que pondría un pie en los cuadrangulares finales. Este miércoles jugará la ida de la final de la Copa Colombia ante Junior en Barranquilla.