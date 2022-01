Un ídolo de Millonarios, Mario Vanemerack, campeón con el equipo azul y quien también fue entrenador del club, explotó y criticó el presente, en un momento en el que se necesita ser competitivo y en el que el elenco embajador debe casi por obligación, salir campeón en este 2022.

Millonarios sumó cinco refuerzos, en el que Álvaro Montero se consolida como el mejor siendo el arquero más caro del fútbol colombiano actualmente. Junto a él llegaron los volantes Larry Vásquez y Eduardo Sosa, el delantero Diego Herazo y el defensa José Abad Cuenú. Ya todo está listo para enfrentar la temporada 2022.

En diálogo con Futbolred, Mario Vanemerack, en su análisis a Millonarios, explotó contra las directivas y dijo que las cosas no están del todo bien en el equipo, mismo pensamiento que tiene gran parte de la hinchada, que además sigue esperando refuerzos de más jerarquía y una mejor visión de los dirigentes del club embajador.

"No es como uno quiere que se refuerce el equipo, no lo han hecho bien. Se han ido ocho o nueve jugadores. Digamos, con la venta de Emerson, se han ido muchos y tan solo han traído cinco jugadores. Para un torneo duro, no se han reforzado bien, sobretodo, el tema de la Copa Libertadores, que es a lo que le apuntamos nosotros como hinchas y queremos que clasifique y se meta a grupos", dijo Mario Vanemerack.

"Sigo sosteniendo que todo está mal en Millonarios, los dirigentes manejan mal el club. Todos piden que se vayan, porque la verdad si seguimos así, no sé a dónde llegará el equipo, de la mano de Serpa y Camacho, de la gente que está administrando el club, que lo han hecho mal. Juegan con el hincha, con la gente, no los respetan. La verdad es triste lo de Millonarios. Un equipo grande que tiene instancia de Copa Libertadores, debe armarse de buena manera", sentenció Vanemerack en Futbolred.