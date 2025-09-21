A Hernán Torres le dijeron que Millonarios enfrentará a Nacional sin técnico y así reaccionó

Millonarios tomó un poco de aire en la misión que parece imposible de clasificar a cuadrangulares, le ganó a Fortaleza y cuando le dijeron a Hernán Torres que ahora iban a enfrentar a Atlético Nacional sin técnico, no dudó en reaccionar.

Mientras que Millonarios decidió despedir a David González el miércoles 20 de agosto de 2025 luego de la derrota contra Unión Magdalena que dejaba el equipo en la última posición, Nacional lo hizo con Javier Gandolfi el 16 de septiembre de 2025 a pesar de que el equipo estaba entre los 8 primeros lugares.

Luego de la victoria 3-2 contra Fortaleza por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2025, el entrenador Hernán Torres acudió a la conferencia de prensa y le preguntaron cómo iba a trabajar esta semana para enfrentar a un equipo como Atlético Nacional que llega sin un entrenador fijo luego de la salida de Gandolfi. Diego Arias es el técnico interino que está encargado por el momento.

La reacción de Torres cuando le dijeron que jugará contra Nacional sin técnico

Hernán Torres habló de la situación de Nacional sin DT. (Foto: Archivo particular y Vizzor Image)

“Lo más complicado, esos partidos son más difíciles. Sin técnico y con inconvenientes, esos partidos se juegan la vida todo el mundo, igual que nosotros nos la vamos jugar. Así que no es fácil, trataremos de seguir luchando (…) Ese partido no es fácil, lo dije anteriormente, Millonarios no tiene ni ha tenido ningún partido fácil, ha sido complejo y difícil, así que esperemos esta semana recuperar bien el grupo, trabajarlo y prepararlo para el partido del sábado”, dijo Torres sobre el encuentro contra Nacional del 27 de septiembre a las 8:30 P.M.

La última vez que Millonarios perdió contra Nacional en Medellín

Hasta el partido por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2025, Millonarios acumula ocho años sin perder contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La última derrota se dio el 16 de septiembre de 2017 en la Liga Colombiana II cuando la caída fue por 3-2 con dos goles de Dayro Moreno y otro de Andrés Rentería.

