Millonarios tiene todo afinado para su primer partido de local este sábado en el estadio El Campín desde las 8:30 p.m ante La Equidad. El cuadro ‘albiazul’ va por su segunda victoria en el campeonato. Cerrado el mercado de pases en el club, apareció Alberto Gamero y confesó cuáles refuerzos tenía listos para este semestre.

El entrenador se siente tranquilo de haber tomado la decisión de renunciar, pues siente que no hubo un buen trato por parte de un sector de la hinchada. Sostiene que sabe que se cometieron errores, pero que aportó más de lo que se le criticó en los últimos meses.

Alberto Gamero confiesa cuáles refuerzos tenía listos para Millonarios

En charla con F90 Colombia, Gamero también habló de los jugadores que ya tenían hablados para que reforzaran al equipo para este semestre, sin embargo, todo cambió tras su renuncia y no terminaron llegando al equipo.

“Hubo muchos jugadores que no se pudieron traer por parte de sus equipos y no por Millonarios. Mateo Puerta era uno de lo que habíamos hablado, ya había charlado con Fernando Salazar, también tenía a Nicolás Rodríguez, ya lo tenía hablado, era un jugador bueno”, indicó el entrenador.

Agregó que siempre tuvieron la intención de traer a estos dos jugadores, pero que al final no se pudo:“te digo esos jugadores porque ya no van a venir, pero había toda la intención”.

Cerró hablando de su presente y de cómo se siente tras la renuncia: “no me arrepiento de haberme ido, ‘Pitirri’ hubiera hecho cualquier cosa para convencerme, pero no estoy arrepentido, estoy tranquilo, feliz porque he encontrado gente que ha agradecido lo que se ha hecho”.

