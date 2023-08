Millonarios consiguió sumar un empate ante el Deportivo Cali en el juego por la fecha 7 de la Liga Colombiana 2023-II, resultado que es positivo para el conjunto bogotano, teniendo en cuenta que utilizó una nómina alterna, pero que le dejó muy malas noticias en lo médico, debido a que dos de sus jugadores salieron lesionados.

A lo largo del compromiso se vio mucho juego fuerte por parte de los futbolistas del conjunto ‘verdiblanco’, hecho que molestó al técnico Alberto Gamero en medio del partido, pero también al finalizar, así lo expresó en la rueda de prensa, en donde al ser consultado sobre el tiempo que perdieron sus jugadores, respondió asegurando que el rival pegó mucho.

“¿El hincha del Cali se fue disgustado? Pues yo me voy triste. Me llevo dos jugadores lesionados. Vaya a verle el tobillo inflamado a Paredes… eso no se dobló solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, ese fútbol no nos gusta. Nos pegan y ahí tengo dos lesionados”, dijo Gamero.

Que después agregó: “No es que Millonarios se tira, es que me los están lesionando. No van a justificar la expulsión de Teo. Ahí la vieron. ¿No lo pisó? Entonces el hincha no tiene que salir rabioso conmigo o con Millonarios. Deben salir rabiosos con los que cometen esos actos”.

Alberto indicó sobre los dos futbolistas que salieron lesionados, que Juan Pablo Vargas tiene un golpe en la espalda con inflamación, mientras que Luis Paredes tiene un esguince en el tobillo, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca detalles de los problemas físicos de los dos jugadores.

Aquí la rueda de prensa de Alberto Gamero: