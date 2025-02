El final de temporada de Millonarios en 2024 estuvo marcado por la salida de Alberto Gamero del banquillo. Pese a la intención del club de continuar con el DT, este tomó la decisión de apartarse del cargo. Ahora, ha salido públicamente a dar detalles de su partida.

Millonarios inició una nueva temporada con cambio de entrenador. Luego de 5 años, Alberto Gamero dejó el banquillo del ‘Embajador’, dando paso al ciclo de David González. La salida del entrenador de Santa Marta ha generado opiniones divididas en la fanaticada.

Gamero y su salida de Millonarios

En una entrevista con ESPN, el DT ha revelado algunos detalles de su salida del equipo bogotano, revelando que tuvo algunas diferencias con el entorno del club. “Hubo cosas donde me cortaron las alas, donde me desanimé, en donde no sabía el por qué del trato conmigo“.

“Eran muchas cosas, esto pasa en los grandes equipos y así como hoy salgo a la calle y encuentro muchos hinchas agradecidos, también encontré hinchas groseros. A veces uno piensa que es mejor salir así, donde un sector del hincha agradece lo que se hizo y no ser odiado. Fueron cinco años con una institución y hay que coger fuerzas otra vez” agregó Gamero.

Alberto Gamero explicó cómo tomó la decisión. “Esos días yo hablaba con los directos tratando de organizar el 2025, mirando alternativas. Del 8 de diciembre hasta el 30 pasaron muchas cosas, el hecho de irme a Argentina era tratando de no ver tantas cosas, porque eran insultos; me fui allá y duré 12 días. Pasar un 24 o un 31 de diciembre en la forma en que lo estaba pasando no era justo, me levantaba a ver WhatsApp y encontraba cosas horribles, y pensé ‘no voy a cambiar de celular’ y desde el día que decidí dejar la institución no ha habido más insultos y he estado más tranquilo“.

Gamero no se arrepiente

El entrenador fue cuestionado si se arrepiente de haber renunciado a su cargo y su respuesta fue contundente. “No, no estoy arrepentido de haberme ido, estoy tranquilo y muy feliz por lo que hoy en día me pasa cuando salgo a la calle, he encontrado gente que sabe que se hicieron cosas buenas y las agradecen“.

