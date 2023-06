Alberto Gamero es uno de los entrenadores que más reconocimiento se ha ganado en el fútbol colombiano, esto debido al gran desempeño que ha mostrado en los equipos que ha dirigido, siendo Millonarios su actual club, con el que quedó campeón de la Liga Colombiana, tras un proyecto de más de tres años.

El técnico samario es un hombre muy querido por los hinchas de Millos, pero no cae mal en los seguidores de otros clubes, esto debido a su carisma y el respeto que siempre ha mostrado por los rivales, lo cual lo ha llevado a que sea admirado por los seguidores del fútbol en el país, sin importar el color de la camiseta.

El mismo Gamero hizo una sorpresiva revelación en una entrevista para el programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports, allí contó que tras salir campeón ante Atlético Nacional, se encontró con unos hinchas del ‘verdolaga’, los cuales le expresaron su respeto y hasta le reconocieron que él merecía el título.

“Yo me he encontrado con muchos hinchas de Nacional y lo primero que me dicen es, ‘profe, yo soy hincha de Nacional, pero usted se lo merecía'”, contó Gamero, que después siguió revelando: “En Bogotá ando muy tranquilo con la hinchada de Santa Fe. Tengo muy buena relación con el presidente, el doctor Méndez”.