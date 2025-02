Alberto Gamero se desahogó y confesó la razón de su renuncia a Millonarios. El entrenador se encuentra tranquilo y descansando, sin embargo, contó que tuvo que pasar días difíciles días después de haber perdido la clasificación en Pasto, le hizo conocer la situación a los directivos y ellos lo entendieron.

Y es que solo fue hasta el 31 de diciembre que se conoció la decisión del entrenador, pero días antes ya había pasado la carta de renuncia, solo que no se la habían aceptado.

En charla con Carlos Antonio Vélez en ‘Planeta Fútbol’, Alberto Gamero contó que no fue insultado y maltratado, además, que era un trato que no merecía. Se levantaba todas las mañanas y veía el celular, pero que no le gustaba lo que veía hasta que tomó la decisión.

“No merecía ser maltratado ni insultado, el trabajo que quería era tener a Millonarios en los puntos que lo tuve. El año pasado, por un punto no fuimos a la final del primer semestre y en el segundo fue por un gol”, sostuvo el entrenador, que estuvo algo más de cuatro años al mando del club ‘embajador’.

Gamero, por ahora, se encuentra sin club, descansando y a la espera de lo que viene en un futuro, ya sea con algún club del Fútbol Colombiano o en el balompié internacional.