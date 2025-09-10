Millonarios regresa al estadio Nemesio Camacho El Campín para jugar frente al Deportivo Pasto. El partido es un juego aplazado que el Embajador tenía pendiente y la oportunidad para seguir sumando y mejorar su posición en la tabla.

La gran noticia para esta fecha es el regreso del goleador del cuadro bogotano, Leonardo Castro, que estuvo fuera de las canchas desde marzo de este año, por cuenta de una grave lesión.

Pese a la ilusión de la hinchada por volver a ver a Leonardo Castro en acción, el jugador no estaría en el once inicial de Millonarios.

Leonardo Castro con Millonarios. (Foto: Vizzor)

Alineación de Millonarios y Pasto

De acuerdo con la información que se conoce por el momento, la alineación de Millonarios podría estar conformada de la siguiente manera:

Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Alex Castro, Stiven Vega; Beckham Castro, Santiago Giordana y Jorge Cabezas.

De otro lado, el Deportivo Pasto tendría el siguiente once inicial para enfrentarse al Embajador:

Víctor Cabezas; Luis Caicedo, Andrés Alarcón, Mauricio Castaño; José Bernal, Brayan Sánchez, Felipe Jaramillo, Freddy Espinal; Willian Ordóñez, Jéferson Rivas y Yoshan Valois.