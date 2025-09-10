Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Millos Bolavip
Millonarios

Alineación de Millonarios vs. Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios regresa al estadio El Campín con la gran noticia de que el goleador Leonardo Castro vuelve tras más de cinco meses fuera de las canchas.

Por Michell Figueroa

Leonardo Castro y Santiago Giordana de Millonarios, que podrían jugar ante el Deportivo Pasto.
© VizzorImage / Donaldo Zuluaga / ContLeonardo Castro y Santiago Giordana de Millonarios, que podrían jugar ante el Deportivo Pasto.

Millonarios regresa al estadio Nemesio Camacho El Campín para jugar frente al Deportivo Pasto. El partido es un juego aplazado que el Embajador tenía pendiente y la oportunidad para seguir sumando y mejorar su posición en la tabla.

La gran noticia para esta fecha es el regreso del goleador del cuadro bogotano, Leonardo Castro, que estuvo fuera de las canchas desde marzo de este año, por cuenta de una grave lesión.

James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

ver también

James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

Pese a la ilusión de la hinchada por volver a ver a Leonardo Castro en acción, el jugador no estaría en el once inicial de Millonarios.

Publicidad
Leonardo Castro con Millonarios durante la Superliga contra Junior.

Leonardo Castro con Millonarios. (Foto: Vizzor)

Alineación de Millonarios y Pasto

De acuerdo con la información que se conoce por el momento, la alineación de Millonarios podría estar conformada de la siguiente manera:

Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Alex Castro, Stiven Vega; Beckham Castro, Santiago Giordana y Jorge Cabezas. 

Publicidad

De otro lado, el Deportivo Pasto tendría el siguiente once inicial para enfrentarse al Embajador:

Víctor Cabezas; Luis Caicedo, Andrés Alarcón, Mauricio Castaño; José Bernal, Brayan Sánchez, Felipe Jaramillo, Freddy Espinal; Willian Ordóñez, Jéferson Rivas y Yoshan Valois. 

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
"Que se largue": hinchas de América de Cali explotan con el anuncio del nuevo técnico
América de Cali

"Que se largue": hinchas de América de Cali explotan con el anuncio del nuevo técnico

Titular de Atlético Nacional para el clásico vs. Independiente Medellín
Atlético Nacional

Titular de Atlético Nacional para el clásico vs. Independiente Medellín

"Préstenlo a Real Soacha": el jugador que no quieren ver más en Millonarios
Millonarios FC

"Préstenlo a Real Soacha": el jugador que no quieren ver más en Millonarios

El apodo que James le puso a Luis Suárez en la Selección Colombia
Selección Colombia

El apodo que James le puso a Luis Suárez en la Selección Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo