Alineaciones Millonarios vs. Santa Fe por la fecha de clásicos en el fútbol colombiano

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, vuelve el fútbol colombiano con la emocionante fecha de clásicos, donde Santa Fe y Millonarios volverán a protagonizar uno de los duelos más importantes en la historia del FPC. Las hinchadas rojas y azules están a la expectativa y se espera un gran duelo en el estadio El Campín de Bogotá.

Millonarios se presenta con gran afán de por medio y está obligado a sumar de a tres puntos para dar un golpe de confianza en la exigente hinchada y en los directivos. El escenario lo coloca al frente de su eterno rival de patio y así tomar revancha tras lo que sucedió en los cuadrangulares de la Liga I-2025, cuando frenaron la sed de título con Radamel Falcao en sus filas. Estaba todo a su favor, pero el buen trabajo de Santa Fe dañó el plan. Posteriormente, fue el campeón con Hugo Rodallega como Botín de Oro.

Ya se pasó la página y el título de diciembre está en la mira. El partido es válido por la décima fecha de la Liga Colombiana II-2025 y Millonarios es local, aunque se habilitó una porción de la tribuna sur para los fanáticos de Santa Fe. Se prevé un clásico de alto nivel, que tendrá las medidas de seguridad más drásticas posibles.

El equipo azul va por el triunfo para salir del fondo de la tabla, mientras que el ‘León’ espera retomar la senda de triunfos luego de tres derrotas consecutivas (Bucaramanga, Fortaleza y Once Caldas) y algunas dudas en su idea de juego. Se presentan con serias necesidades y necesitan la victoria para escalar posiciones.

Millonarios y Santa Fe van por la victoria y no hay margen de error

Para el clásico, Millonarios tiene bajas importantes y el técnico Hernán Torres trabaja en las variantes para ser competitivo ante Santa Fe. Cabe recordar que el defensa Juan Pablo Vargas está con la Selección Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf, Mackalister Silva sigue lesionado y había alta expectativa por Leonardo Castro, pues se creía que para el clásico podría estar disponible, pero se le darán más días de reposo.

Otra novedad en Millonarios es que Santiago Giordana fue convocado pese a la sanción que recibió de tres fechas por lenguaje obsceno contra los árbitros contra Real Cartagena en la Copa Colombia. El atacante es habilitado por la convocatoria de Vargas a Costa Rica.

Por su parte, el técnico Jorge Bava sorprendió al sacar a Alexis Zapata y Johan Torres de la convocatoria de Santa Fe. Rodallega está convocado y será titular, así como Andrés Mosquera Marmolejo en el arco. La dupla de centrales es con Iván Scarpeta y Emanuel Olivera.

Alineaciones Millonarios vs. Santa Fe

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Alex Castro; Jorge Cabezas y Santiago Giordana. DT: Hernán Torres.

Santa Fe: Andrés Mosquera; Jhon Meléndez, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velázquez, Ewil Murillo; Harold Mosquera, Ómar Fernández y Hugo Rodallega. DT: Jorge Bava.