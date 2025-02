Alineaciones Unión Magdalena vs. Millonarios con Falcao García en la Liga Colombiana

Millonarios tiene todo listo para enfrentar a Unión Magdalena en partido válido por la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025 que está aplazada debido a la agresión al bus del conjunto ‘Embajador’ en la ciudad de Santa Marta. El técnico David González ya tiene la lista de convocados y ya hay una posible titular para ir por los tres puntos.

Cabe recordar que Millonarios anuncia cambios desde la convocatoria para enfrentar a Unión Magdalena en Santa Marta. Es un encuentro crucial para el equipo azul, pues está la obligación de recuperar los puntos perdidos en El Campín ante Independiente Medellín.

Una de las ausencias principales para la visita a Unión Magdalena es la de Leonardo Castro, el delantero referente que lleva dos anotaciones en este comienzo de año 2025. Su baja se debe a una lesión en una de sus rodillas. Eso sí, Radamel Falcao garcía está en la nómina titular y puede ser titular en el estadio Sierra Nevada. El portero Iván Arboleda y el defensa Juan Pablo Vargas también serán baja para este compromiso.

Por otra parte, el volante Félix Charrupí se mantiene en el medio campo y tampoco aparece Nicolás Arevalo. De resto, es la misma convocatoria que estuvo frente a Independiente Medellín. Millonarios volvería al 4-2-3-1 habitual con un solo punta y tres volantes en el tridente de ataque.

Posibles alineaciones Unión Magdalena vs. Millonarios en Santa Marta

Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Danovis Banguero; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira; Daniel Mantilla, Daniel Cataño, Jhon Córdoba; Santiago Giordana. DT: David González.

Pese a que Santiago Giordana toma fuerza en la titular, no se descartan sorpresas con Radamel Falcao García y podría aparecer en el once titular en su tierra natal. Parece que el único delantero vs. Unión Magdalena es la única duda en el técnico David González.