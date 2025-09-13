El portero colombiano Álvaro Montero tuvo un debut destacado con el Vélez Sarsfield en el partido contra Huracán. Pese a que su participación no estaba en los planes para ese encuentro, una lesión del guardameta titular, Tomás Marchiori, permitió el ingreso del ex Millonarios a la cancha.

El buen desempeño de Montero, que llegó a Sarsfield procedente del cuadro Embajador en julio de este año. Aunque en Millonarios era el portero titular y sumó varios títulos con el equipo, a Argentina llegó con un lugar en la suplencia.

ver también Néstor Lorenzo no renovó con la Selección Colombia: así lo reveló Ramón Jesurún

Pese a ser su primera presentación oficial en la cancha con Vélez, Álvaro Montero demostró de qué está hecho. El desempeño fue tal, que su director técnico, Guillermo Barros Schelotto, lo elogió.

Publicidad

Publicidad

Montero tuvo una atajada clave con Vélez

A pesar de la complejidad del partido, el portero demostró seguridad y experiencia, manteniendo su portería imbatida y realizando una atajada clave que evitó un gol del equipo contrario.

Tweet placeholder

Barros Schelotto destacó el buen rendimiento de Montero y su capacidad para manejar la presión en un partido crucial.

Publicidad

Publicidad

“En cuanto a Montero, entró en un partido duro, difícil, pero la experiencia que tiene, más las condiciones que tiene, lo llevaron a hacer un partido muy bueno, incluso creo que Huracán llegó en una oportunidad con un disparo fuera del área y lo resolvió muy bien”, dijo el técnico.

El futuro de Montero como titular dependerá de la recuperación de Marchiori. Sin embargo, todo indica que será el encargado de defender el arco de Vélez Sarsfield en el próximo partido de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda.