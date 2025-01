El defensor Andrés Felipe Román, que actualmente es una importante figura de Atlético Nacional, se pronunció sobre la posibilidad de regresar a Millonarios, el club donde inició su carrera profesional.

En declaraciones ofrecidas durante la gala de los premios Acolfutpro el pasado 20 de enero de 2025, el jugador fue cuestionado sobre su relación con el Embajador y un posible regreso.

Andrés Felipe Román dejó claro que, aunque no descarta por completo un retorno, no lo considera una opción en el corto plazo.

De acuerdo con la información revelada por El Deportivo, medio que entrevistó al defensor del Verdolaga, Román destacó su profesionalismo y el compromiso que mantiene con el equipo en el que se encuentre.

“Yo soy un profesional y a mí donde me toque, voy a dar lo mejor de mí. Cuando estuve mi tiempo allá intenté dar lo mejor y ahora que estoy en Nacional igual, lo mismo. Tengo mucho cariño porque me han tratado muy bien y ya como la gente lo quiera ver, ya es cuestión de ellos”, expresó el defensor, quien ha sido pieza clave en los recientes éxitos del cuadro Verdolaga.

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre un posible regreso al equipo bogotano, su respuesta fue cautelosa: “Complicado el tema. Yo prefiero no decir de ‘esta agua no beberé’, pero no está por mi camino hoy en día”.

Un presente brillante en Atlético Nacional

Desde su llegada a Atlético Nacional, Román ha demostrado ser un jugador fundamental en el esquema del equipo. Su desempeño ha sido destacado, contribuyendo de manera significativa a la obtención de títulos como los dos que obtuvo el cuadro Verdolaga en 2024.

Este rendimiento no solo le ha valido el reconocimiento de la hinchada, sino que también ha despertado el interés de otros clubes en Sudamérica, que han considerado la posibilidad de ficharlo.

El defensor, de 29 años, ha sabido ganarse un lugar en el equipo antioqueño, consolidándose como una de las figuras más importantes de la plantilla.

Su paso por Millonarios y la relación con la hinchada

Antes de su llegada a Nacional, Román tuvo un largo recorrido en Millonarios, donde se formó como jugador y debutó profesionalmente. Sin embargo, su salida del club generó diversas reacciones entre los seguidores del cuadro Embajador, lo que ha marcado su relación con la hinchada azul.

En la entrevista con El Deportivo, Román reconoció el cariño que siente por Millonarios y por el trato recibido durante su etapa en el equipo. No obstante, también dejó entrever que su regreso podría ser un tema sensible para algunos sectores de la afición.

Lo cierto es que con su respuesta y gestos, Andrés Felipe Román dejó claro que entre sus planes no está regresar a Millonarios, o al menos no en un futuro próximo.

