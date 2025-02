Antonio Casale: “Millonarios no es un equipo copero”

Bonner Mosquera: "Millonarios no es un equipo copero, no lo conocen afuera"

Sin tapujos, Antonio Casale confesó todo lo que sucede con Millonarios y expuso sus razones por las que Millonarios no es un equipo copero. Se une a las versiones de Bonner Mosquera, jugador con más partidos jugados en la historia del ‘Embajador’, que en el mismo espacio expresó que al club capitalino no lo conocen afuera.

Este es un ejemplo de que Millonarios no ha podido marcar su grandeza de Colombia en Sudamérica. Le ha costado competir con las potencias y en la historia solamente en tres ocasiones ha sido semifinalista de Copa Libertadores, a comparación de sus eternos rivales, que han conquistado finales y títulos en la máxima competencia de la Conmebol. Incluso, Santa Fe ya obtuvo la Copa Sudamericana en el 2015.

No solo fue el diciembre, durante el 2024, Millonarios vivió otra dura decepción y fue la Copa Libertadores, en la que no pudo acceder a los octavos de final y tampoco le alcanzó para clasificar al play-off de la Copa Sudamericana. Compartió grupo con Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. Quedó último y firmó un fracaso.

Actualmente, Millonarios pelea por ser nuevamente campeón de la Liga Colombiana con David González como técnico. Cabe resaltar que Alberto Gamero no pudo continuar en el equipo azul luego de cinco años en el cargo y con solo un título de Liga en su palmarés (Más otro de Copa y uno de Superliga). Luego de la dolorosa eliminación en diciembre pasado, los hinchas reaccionaron y el entrenador abandonó la dirección técnica.

Antonio Casale, reconocido periodista deportivo que es hincha de Millonarios, reconoció que el club de sus amores no es un equipo copero y dio las razones por las que sostiene su argumento. Se sabe que la voz del comunicador de ESPN y RCN Radio es llamativa entre la hinchada azul, en donde algunos avalan sus palabras y otros rechazan totalmente lo que expresó.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.