Aristizábal se enteró que Millonarios consiguió el dinero por Falcao y así reaccionó

Falcao empezó a ser tendencia en X en 3, 2, 1… ¿Qué pasó si hace poco se había confirmado que no seguía en Millonarios? Esta historia dio un giro inesperado, el equipo albiazul consiguió el dinero para que el delantero siga y la reacción de Víctor Hugo Aristizábal no se hizo esperar.

¡A los hechos! Todo empezó con el periodista Julio Sánchez Cristo, de la emisora ‘W Radio’, quien informó que Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, lo autorizó a decir que “Falcao sigue en Millonarios“. ¡Boom! Estalló esta bomba mediática y más detalles de la nueva oferta que le hicieron a ‘El Tigre’ estaban por salir a la luz.

Según informó el periodista César Augusto Londoño, cuando Serpa le dijo a Radamel Falcao que había conseguido los $300.000 dólares que faltaban para pagarle el impuesto al patrimonio, la respuesta del delantero fue decir que el deseo era un contrato por un año y no por seis meses como le estaban ofreciendo. ¡La negociación resurgió!

Antonio Casale compartió esta información en el programa ESPN F360 y la primera reacción de Víctor Hugo Aristizábal fue decir que “en principio se manejó mal el negocio. ¿Por qué no le hicieron el año (de contrato)? Se podía y se pagaba. Falcao seis meses no iba a rendir lo que el equipo necesitaba, eso estaba casi que seguro”. ¡Y lo más picante estaba por venir!

El consejo que Aristizábal le dio Falcao sobre su renovación con Millonarios

Radamel Falcao y Víctor Hugo Aristizábal. (Foto: Vizzor Image y AS)

“Siendo Falcao no renovaría. Voy a hacer la historia de Falcao en los seis meses en Millonarios: hubo más ingratitud que elogios. Eso es muy importante. Siendo Falcao no renovaría. Como directivo me favorece tener a Falcao, como no lo voy a dejar, pero por eso estoy diciendo. Me pongo los zapatos de los dos, claro que eso es un negocio para Millonarios por todo lo que significa él, pero Falcao como jugador recibió más ingratitud que elogios“, dijo Aristizábal, leyenda de Nacional, antes de volver a reaccionar por una nueva noticia sobre la renovación de ‘El Tigre’.

Millonarios se volvió a reunir con el entorno de Radamel Falcao y Aristizábal reaccionó

Cuando se estaba acabando el programa ESPN F360, del 23 de enero, Antonio Casale informó que el presidente Enrique Camacho se reunió con el entorno de Radamel Falcao García para ultimar detalles sobre la renovación del delantero. Víctor Hugo Aristizábal escuchó esto y reaccionó diciendo que “entonces cuál fue la carreta que se sentaron a hablar que no había plata y ahora que dijeron que sí está la plata… ¡Qué se van a sentar más, por favor!“.

