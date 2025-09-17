Millonarios sumó un nuevo fracaso luego de la eliminación de Copa tras caer en la serie de octavos de final ante Envigado. El conjunto ‘embajador’ no pudo en el estadio de Techo frente al equipo antioqueño y la hinchada terminó molesta con los jugadores.

El nivel de muchos futbolistas fueron el centro de las constantes críticas de los aficionados que asistieron en masa al segundo estadio capitalino. Ninguno se salvo de los insultos, incluso, cuando se estaban retirando hacia el camerino, les lanzaron monedas.

Así salieron los jugadores de Millonarios del estadio de Techo tras la eliminación en Copa

En un video publicado en redes sociales se ve cómo se retiran los jugadores, algunos con cara de frustración y enojo. Otros como si no hubiera pasado nada. Iván Arboleda, por ejemplo, fue el único que le pidió perdón a la hinchada y eso que no ha sumado minutos en lo que va del semestre.

A Jorge Arias se le vio la molestia de no poder conseguir el resultado, incluso, es él el que asiste a la rueda de prensa a poner la cara junto al entrenador. Para el capitán ‘albiazul’, “el hincha tiene toda la razón de estar molesto, los resultados no se dan y hasta que no se den debemos aceptar lo que diga el hincha”.

Millonarios no ha terminado el semestre y ya está eliminado de la Copa Colombia y cerca de quedarse por fuera de los cuadrangulares en Liga. Este domingo enfrentará a Fortaleza en el estadio El Campín con la ilusión de sumar una victoria que lo posicione mejor en la tabla de posiciones.

