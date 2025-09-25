Millonarios sigue dando de qué hablar en el Fútbol Colombiano, por ahora no sale de la crisis pese a haber conseguido uno que otro resultado en la Liga. En lo deportivo la hinchada está molesta, pero lo que más critican es el manejo que la directiva le ha dado al club.

A lo largo del semestre, la hinchada se ha hecho sentir en los diferentes partidos que han afrontado en el estadio El Campín. Las pancartas en contra de los dirigentes, los cánticos y hasta el lanzamiento de zapatos a la cancha, han sido algunas acciones de protesta por parte de la afición ‘Embajadora’.

Así será la protesta que se viene por parte de la hinchada de Millonarios

Este jueves se conoció una nueva protesta que llevarán a cabo la mayoría de hinchas de Millonarios. En redes sociales se unieron varios aficionados e hicieron tendencia una nueva idea, válida para muchos y controversial para pocos.

El club dio a conocer la nueva camiseta que llamó la atención de todos. Con un color rosa particular, la tercera prenda oficial del equipo generó la molestia de los hinchas y no precisamente por el diseño, sino por el momento que atraviesa el equipo.

Los hinchas se unieron en redes sociales para armar una campaña de “no a la compra de indumentaria y productos”. Aseguran que “es el colmo que hayan sacado dos camisetas en un solo semestre donde el equipo ha estado en el fondo de la tabla en gran parte del campeonato”.

También hay constantes críticas por la inversión en los refuerzos que, hasta el momento, no han dado la talla. El equipo se prepara para el partido de este sábado contra Atlético Nacional, mientras los hinchas siguen en protesta a la expectativa de lo que puede pasar con el club en lo que resta de temporada, donde ya quedaron eliminados de Copa a manos de Envigado.