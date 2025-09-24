Es tendencia:
Así va la renovación de Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres entregó detalles

El director técnico de Millonarios, Hernán Torres, habló sobre la continuidad de Leonardo Castro en el club. Es de resaltar que el goleador tiene contrato hasta diciembre de este año.

El técnico de Millonarios reveló detalles de la renovación del contrato de Leo Castro.
La renovación de Leonardo Castro con Millonarios es uno de los temas más importantes en la actualidad del club, haciendo a un lado el mal momento deportivo que enfrenta el equipo.

La hinchada reclama una óptima gestión para conservar a una de las piezas más importantes del cuadro Embajador.

De acuerdo con la información más reciente, la renovación de contrato de Leonardo Castro con Millonarios avanza por “buen camino”, según confirmó el director técnico Hernán Torres.

El contrato de Castro finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, tras su regreso a las canchas después de una grave lesión que lo alejó por cinco meses, las negociaciones se han reactivado.

Hernán Torres se mostró optimista con la renovación de Leo Castro

El técnico Hernán Torres expresó su confianza en que el acuerdo se concretará. “Me han dicho que va muy bien el proceso. Se están poniendo de acuerdo con él, va bien la cosa”, señaló el estratega.

Así mismo, aseguró que Leo Castro es “un jugador que necesita Millonarios”, además, que los directivos quieren que “siga y se renueve”.

A pesar de que el goleador aún no ha marcado desde su retorno, el técnico Torres defendió su desempeño, destacando su labor táctica en el campo y su influencia en el funcionamiento del plantel. “Leo ha hecho un trabajo muy bueno en los últimos partidos, nos ha ayudado en el sistema táctico y se está acoplando nuevamente al equipo”, explicó.

La posible firma de la renovación, que se detuvo a inicios de año por su lesión de peroné, es una prioridad para la directiva y el cuerpo técnico.

