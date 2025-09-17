Asprilla apareció con la solución perfecta para la crisis de Millonarios: “Va para fuera”

La horrible noche para Millonarios no acaba… Cuando parecía que nada más preocupante podría llegar tras estar al borde de la eliminación en la Liga Colombiana II-2025, se dio una eliminación en los octavos de final de la Copa Colombia que revalidó la premisa que instaló Faustino ‘El Tino’ Asprilla sobre la solución perfecta para la crisis.

Millonarios perdió 3-0 contra Alianza FC por la fecha 11 de la Liga Colombiana y ‘El Tino’ Asprilla, como si hubiera tenido una bola cristal, estableció qué es lo que hay que hacer para detener esta crisis antes de que el equipo ‘Embajador’ perdiera la serie contra Envigado por un marcador global de 1-0 en la Copa Colombia.

“El problema no es que la nómina sea corta porque los demás equipos qué… Fortaleza no veo que tenga 50 jugadores, Once Caldas tampoco tiene 50 jugadores. Lo más preocupante fue lo que dijo el entrenador, que tuvieron que correr el segundo tiempo. ¿Correr el segundo tiempo? Soy el entrenador y el que en el primer tiempo no esté corriendo va para fuera. ¡Fácil! Ah, no quieres correr, venga para acá, siéntese acá. Como voy a entrar a decirles gracias muchachos porque en el segundo tiempo van a correr cuando ya van 3-0. Eso no sirve”, dijo Faustino Asprilla en el programa ‘Equipo F’, de ESPN. ¡Y ahí no paró el mensaje de ‘El Tino’ para todo Millonarios!

La solución de ‘El Tino’ Asprilla para la crisis de Millonarios

Asprilla habló de la crisis de Millonarios. (Foto: Archivo particular y Getty Images.)

A la narrativa de sacar a los jugadores de Millonarios que no están corriendo y mandarlos al banco de suplentes para superar la crisis, Asprilla le agregó otra palabra clave para que terminara de aparecer la solución perfecta. “Eso es muy fácil. Cuando jugaba en Nacional sabía que tenía que correr porque el que venía del equipo pequeño quería mi puesto porque cuando jugaba en el Cúcuta veía los de Nacional y decía: ‘¿Cuándo será que voy a estar allá?’ Tengo que esforzarme para llegar allá, pero cuando llegue no deje de esforzarme porque sabía que los que venían detrás de otros equipos querían mi puesto. Para que me quiten el puesto tienen que correr más que yo”, afirmó ‘El Tino’.

Esto dijo el entrenador de Millonarios sobre refuerzos para el equipo

“Para nadie es un secreto que no nos podemos equivocar en las contrataciones. No podemos fallar eso. Eso lo sabe la junta directiva, nosotros (cuerpo técnico) y los jugadores. Si se va a contratar no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo porque se va a reforzar el equipo. De eso no le quepa la menor duda“, dijo el entrenador Hernán Torres tras la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia.

