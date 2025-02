Asprilla le dijo en vivo a Casale el gran problema de Millonarios: “No tienen vida propia”

La segunda fecha de la Liga Colombiana I-2025 terminó la actividad en las canchas, pero la temperatura no iba a bajar en el análisis. Una vez más, la rivalidad entre Atlético Nacional y Millonarios dijo presente con el debate que tuvieron en vivo Faustino ‘El Tino’ Asprilla y el periodista Antonio Casale.

¡A los hechos! Casale informó en el programa ‘Equipo F’, de ESPN, que los jugadores y el cuerpo técnico de Millonarios se tomaron como una final el partido contra Deportivo Pasto por la segunda fecha debido a la presión de los hinchas al ver que no llegaron refuerzos estelares.

En ese momento, apareció en escena ‘El Tino’ Asprilla para preguntarle a Antonio Casale si Alberto Gamero hubiera seguido en Millonarios en el caso que Atlético Nacional no ganara la final de la Liga Colombia II-2024. “Gamero seguía tranquilamente. Sí, se lo aseguro”, respondió el periodista y el debate empezó a subir de temperatura.

La reacción de Asprilla no se hizo esperar y empezó a decir en vivo lo que, según él, impide que Millonarios gane más títulos en el fútbol colombiano. “Ese es el problema de ustedes, no pueden estar mirando a toda hora a Nacional. Olvídense, hagan de cuenta que no existe”, dijo ‘El Tino’ antes de redoblar la apuesta contra el presente del equipo albiazul.

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla para Millonarios: “No tienen vida propia”

El escudo de Millonarios y Faustino Asprilla. (Foto: archivo particular y Getty Images.)

A pesar de que Antonio Casale intentó afirmar que en Atlético Nacional pasaba lo mismo porque después de perder la final contra Millonarios de la Liga Colombiana I-2023 pasaron tres entrenadores en diez meses, Faustino Asprilla no se echó para atrás. “Ustedes viven pendiente de lo que pasa al otro lado. En Nacional no miran para nada porque esta siempre por allá arriba y uno nunca mira para abajo (…) Por eso es que no tienen vida propia, por estar pensando en lo que pasa al frente“, sentenció ‘El Tino’.

ver también Así recordó Millonarios a Alberto Gamero en sus redes sociales

¿Cuándo juegan Millonarios y Atlético Nacional en la Liga Colombiana I-2025?

Luego de aquellos dos partidos en cuadrangulares en los que Millonarios le sacó a Atlético Nacional cuatro de seis puntos, estos dos pesos pesados del fútbol colombiano se volverán a enfrentar en el estadio El Campín por la fecha 13 de la Liga Colombiana I-2025. Este partido se jugaría el sábado 12 o domingo 13 de abril.

