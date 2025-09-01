Es tendencia:
Canterano de Millonarios salta a España: este es su nuevo equipo

Millonarios ha dejado claro que uno de sus principales objetivos es exportar jóvenes talentosos y este es un ejemplo de éxito.

Por Michell Figueroa

Este canterano es muestra del éxito de Millonarios con su objetivo de exportar jugadores. (Foto Vizzor)
Uno de los principales objetivos de Millonarios, y que quedó claro nuevamente en una reciente declaración de Gustavo Serpa, es exportar talento. Ese es el caso de Óscar Cortés, que salió del club en 2023 en una importante transferencia al Lens. El mismo jugador, ahora vestirá la cuarta camiseta en su carrera profesional.

Luego del Lens, el canterano de Millonarios pasó al Glasgow Rangers, de Escocia y ahora vestirá el escudo de un equipo español.

Consternación por las palabras de Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán: "Uno no puede dudar"

Consternación por las palabras de Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán: "Uno no puede dudar"

Óscar Cortés se formó en Millonarios.

Óscar Cortés pasa a la segunda división de España

El colombiano, que se formó en Millonarios, ahora llega al Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español. De acuerdo con el comunicado del club, el arribo del colombiano se logró a través de una transferencia en calidad de cedido, sin opción de compra.

El talentoso extremo jugará la temporada 25/26 con el Sporting de Gijón y con eso configura su cuarta camiseta en el fútbol profesional y la tercera internacional.

Óscar Cortés llegó a Gijón el sábado, el domingo se realizó los exámenes médicos y conoció la sede del club, para este lunes firmar el contrato y unirse a la plantilla.

michell figueroa
Michell Figueroa
