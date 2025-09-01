Uno de los principales objetivos de Millonarios, y que quedó claro nuevamente en una reciente declaración de Gustavo Serpa, es exportar talento. Ese es el caso de Óscar Cortés, que salió del club en 2023 en una importante transferencia al Lens. El mismo jugador, ahora vestirá la cuarta camiseta en su carrera profesional.

Luego del Lens, el canterano de Millonarios pasó al Glasgow Rangers, de Escocia y ahora vestirá el escudo de un equipo español.

ver también Consternación por las palabras de Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán: “Uno no puede dudar”

Óscar Cortés se formó en Millonarios.

Publicidad

Publicidad

Óscar Cortés pasa a la segunda división de España

El colombiano, que se formó en Millonarios, ahora llega al Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español. De acuerdo con el comunicado del club, el arribo del colombiano se logró a través de una transferencia en calidad de cedido, sin opción de compra.

Tweet placeholder

El talentoso extremo jugará la temporada 25/26 con el Sporting de Gijón y con eso configura su cuarta camiseta en el fútbol profesional y la tercera internacional.

Publicidad

Publicidad

Óscar Cortés llegó a Gijón el sábado, el domingo se realizó los exámenes médicos y conoció la sede del club, para este lunes firmar el contrato y unirse a la plantilla.