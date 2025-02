Millonarios ha tenido una noche complicada este domingo 23 de febrero en su visita a Deportivo Cali, que acabó 3-1. El ‘Embajador’ no dejó una buena imagen en el partido por la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2025-1 y el periodista, Carlos Antonio Vélez lanzó su dura crítica.

Está claro que David González aún no ha logrado mostrar la mejor versión de Millonarios y se ha llevado su segunda derrota en este inicio de temporada. El rendimiento del equipo ha desatado algunas críticas en los medios y las redes sociales.

Uno de los que ha salido a cuestionar el funcionamiento de Millonarios fue Carlos Antonio Vélez. En su programa ‘Palabras Mayores’, el periodista lanzó una dura crítica contra los ‘Azules’ luego de la goleada encajada en su visita a Deportivo Cali.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre Millonarios

“El partido se dio perfecto para Deportivo Cali. Como Millonarios no ha podido en los 2 últimos años resolver el problema de la elaboración, cuando el contrario se mete atrás y le entrega la pelota, Millonarios se suicida. ¿Cuál es la estrategia para jugar contra Millonarios? Dele la pelota, no sabe qué hacer con ella. Tenía la pelota y no hacía nada“.

Deportivo Cali vs. Millonarios (VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff)

“Muchas tareas pendientes. Se vio muy mal Millonarios y muy bien el Cali. Equipo agresivo, peleón y jugón. Este sí es un buen equipo” agregó Carlos Antonio Vélez, luego de cuestionar el hecho de que el ‘Embajador’ plantee su juego en torno a Falcao en lugar de jugar en sociedad.