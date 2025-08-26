El exjugador de Millonarios, Andrés Cadavid, encendió la polémica con las fuertes declaraciones que hizo acerca de uno de los títulos que obtuvo con el cuadro Embajador.

Tras el anuncio de su retiro del fútbol profesional, el exfutbolista habló de varios temas controversiales, entre esos, las “trampas” de algunos equipos para coronarse campeones en el torneo local.

Durante la entrevista con Gol Caracol, en la que habló de las distintas etapas de su carrera como futbolista profesional, Andrés Cadavid se refirió a la final de la Liga 2017-II, cuando Millonarios se impuso ante Santa Fe bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

Millonarios quedó campeón en el 2017 luego de vencer su rival de patio, Santa Fe, en El Campín.

Andrés Cadavid dijo que Millonarios hizo trampa

El exdefensor del cuadro albiazul aseguró que muchos equipos recurren a “trampas” para poder ganar en el torneo local. En medio de sus declaraciones señaló que ese es el caso de Independiente Santa Fe con la estrella que ganó en el primer semestre de 2025.

Sin embargo, lo que más controversia generó fue cuando aseguró que Millonarios hizo lo mismo en el 2017.

“Mucha gente dice que uno queda campeón sin trampa, pero para nadie es un secreto… Ramiro Sánchez, nuestro arquero suplente, tiró un tarro de agua y pararon la jugada… eso es trampa“, dijo.

Más adelante justificó los hechos, sugiriendo que ese tipo de comportamientos son normales en el terreno de juego cuando se quiere obtener un título.

“Eso es ser vivo, eso es que un arquero suplente quiere quedar campeón y nos ayuda a parar la jugada. Tiene que ser así”, añadió.