Conmoción en el FPC por la confesión de un exjugador de Millonarios: “Lo mataron por un pan” 

Pocas veces se le vio en el fútbol colombiano con alguna muestra de debilidad en el terreno de juego. Todo lo contrario, el carácter era una de sus principales características, así que fue inevitable que el FPC no se conmocionara por la confesión que hizo el exjugador de Millonarios, Andrés Felipe Cadavid.

Luego de jugar en equipos como Atlético Huila, Patriotas, América de Cali, Deportivo Cali, San Luis (México), Envigado, Millonarios, Colón (Argentina), Independiente Medellín y Llaneros, Cadavid le confirmó al periodista Óscar Ostos, de ‘Gol Caracol’, que ya se retiró del fútbol.

Andrés Cadavid, campeón con Millonarios de la Liga Colombiana II-2017 y la Superliga 2018, no se forjó en cuna de oro. Tuvo que salir de un barrio donde la violencia acabó con la vida de la mayoría de sus amigos y no dudó en contar detalles que muy pocos sabían.

“Éramos 35 y solo hay cinco vivos. De todos los niños que salíamos a jugar éramos casi 35 peladitos jodiendo, corriendo de (las comunas) Santa Cruz y Popular. Solo hay cinco o seis vivos, de resto murieron por toda la violencia, por lo que se llevó, por lo que se vivió en ese momento. Entonces, creo que soy un caso de éxito de una comuna, de éxito al haberme graduado de la universidad, de éxito de poder lograr cosas y demostrarles a los jóvenes de estas partes que se pueden lograr muchas cosas solamente aprendiendo a decir no. Es una palabra que ayuda mucho y siendo egoísta al entender que uno tiene que lograr cosas por su familia”, le empezó contando Cadavid a ‘Gol Caracol’ y lo más impactante estaba por llegar.

“Lo mataron por un pan”: La confesión de Andrés Felipe Cadavid

Andrés Cadavid jugó 228 partidos con Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Óscar Ostos le preguntó a Andrés Cadavid si alguna de las muertes de los niños con los que salía a jugar lo había impactado más. El exjugador de Millonarios no dudó y respondió con esta dura confesión: “Tenía un gran amigo que crecimos juntos y ya después de los cinco o seis años de donde vivía me fui a vivir a Bello en un lugar más tranquilo, el barrio donde estábamos Santana Salento 4, y crecimos prácticamente cuatro o cinco compañeros, también grandes amigos. Uno de ellos se empezó a juntar con otra gente y lo mataron por un pan, ya dejó la casa, empezó a tirar vicio. Salía de la casa y le regalaba 100 o 200 pesos, llegaba a la casa, lo volvían a reintegrar, pero robaba cosas de la casa para irse por el vicio y lastimosamente lo mataron por un pan. Ya lo habían advertido y robaba simplemente por el vicio ahí en el mismo barrio, lo mataron y para nosotros fue un momento duro porque creció con nosotros, amigo de infancia y que lo maten a uno por un pan por querer comer y no entender que de pronto ese entorno y esa sociedad te lleva a lugares donde no es. Es lo que a uno de pronto lo deja ahí marcado y entender que antes tiene que seguir por el camino que va porque si no termina en malos pasos”.

La denuncia que hizo Andrés Cadavid sobre su debut en el fútbol colombiano

Luego de confesar que en Neiva tuvo que aguantar hambre, pitar partidos y hacer domicilios para poder comer, Cadavid denunció que en Atlético Huila “lastimosamente el técnico que estaba me pidió plata para poder jugar y ya después llegó otro técnico (Javier Álvarez) que me vio y ya debuté con él, y gracias a Dios pue salieron las cosas muy bien”.

