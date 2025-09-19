La situación del capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, sigue generando preocupación en el club y entre sus aficionados.

Es de recordar que uno de los mayores referentes de equipo en la actualidad está fuera de las canchas desde febrero de este año. En un partido ante Llaneros, en Villavicencio, el capitán del Embajador sufrió una grave lesión de rodilla.

Para nadie es secreto que la presencia de David Mackalister en la cancha, no pesa únicamente por su aporte desde lo futbolístico, pues al ser el capitán y un referente, es quien logra levantar anímicamente al grupo.

Precisamente su ausencia se ha sentido en ese aspecto, especialmente teniendo en cuenta la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Malas noticias sobre Mackalister Silva

El jugador ya ha mostrado avances, como publicaciones en sus redes sociales donde se le ve realizando ejercicios de carrera en la caminadora. Eso, sumado a las declaración de Hernán Torres cuando tomó el mando del equipo, sobre el posible regreso en un mes, llenaron a la hinchada de esperanza.

Sin embargo, el cuerpo médico de Millonarios se mantiene cauteloso. Además, una publicación en redes sociales volvió a preocupar pues dejó a la vista que Mackalister no estaría listo para su regreso en el plazo que señaló Torres.

Tras una publicación del periodista Mariano Olsen en las redes sociales, en la que señaló que el capitán de Millonarios estaba participando en los entrenamientos del equipo, el mismo jugador lo desmintió.

“¡Señor Mariano! Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información. Desafortunadamente no he podido hacer parte aún de los entrenamientos, por mi problema físico (rodilla)”, puntualizó.

